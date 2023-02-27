Российское интернет-издание Baza 27 февраля сообщило о том, что в Дагестане на побережье Каспийского моря обнаружили массовое захоронение, состоящее из 18 скелетов.

Останки были найдены в районе гостиницы «Джами» между Махачкалой и Каспийском во время проведения строительных работ.

У некоторых из 18 скелетов на черепах присутствуют следы от огнестрельного ранения.

На месте происшествия работают компетентные органы, которые устанавливают все обстоятельства данного инцидента.