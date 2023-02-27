В Дагестане на побережье Каспийского моря обнаружили массовое захоронение
2023-02-27 19:35
Российское интернет-издание Baza 27 февраля сообщило о том, что в Дагестане на побережье Каспийского моря обнаружили массовое захоронение, состоящее из 18 скелетов.
Останки были найдены в районе гостиницы «Джами» между Махачкалой и Каспийском во время проведения строительных работ.
У некоторых из 18 скелетов на черепах присутствуют следы от огнестрельного ранения.
На месте происшествия работают компетентные органы, которые устанавливают все обстоятельства данного инцидента.
Опубликовано: Диана Мудреченко