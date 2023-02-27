Глава Минфина США Йеллен сообщила о препятствиях в конфискации российских активов

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что с конфискацией российских активов возникли сложности.

Она рассказала, что США уже провели изъятие небольших активов, но для конфискации в крупных масштабах есть юридические препятствия.

Ранее агентство Reuters сообщало о конфискации в США российских активов, которые американская сторона связывала с преступной деятельностью.

Вместе с тем у властей Соединенных Штатов возникли затруднения с изъятием средств российского Центробанка.