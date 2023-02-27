Bild: Запад будет настаивать на переговорах, если Украина не вернет свои территории за полгода

Издание Bild со ссылкой на свои источники в руководстве Германии и США сообщает, что Запад дает Украине полгода на возврат территорий, оказавшихся под контролем России.

Если за это время ВСУ не удастся достичь значительных успехов на поле боя, западные страны будут настаивать на мирных переговорах с РФ.

Германия и США намерены усилить давление на украинские власти с целью проведения переговоров.

По информации источников, это произойдет, если вернуть территории удастся только частично.