Советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарофона «Единые новости» заявил, что без победы и выхода по итогам СВО на границы 1991 года Украина исчезнет за несколько лет как государство.

«Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать, нас будут убивать прямо на улицах», — высказал своё мнение Подоляк.

Советник Офиса президента Украины также безосновательно добавил, что если Россия достигнет целей спецоперации по защите Донбасса и не будет отвечать юридически, то «придет сюда снова убивать людей».

Ввиду вышеизложенного Михаил Подоляк призвал украинцев продолжать принимать участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции России на Украине.