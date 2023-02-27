Reuters: встреча короля Карла III с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен противоречит конституции Великобритании
2023-02-27 20:43
Агентство Reuters пишет, что британские политики выразили недовольство по поводу встречи главы Еврокомиссии с королем Карлом III.
По их мнению, такие действия противоречат конституции Великобритании, поскольку являются втягиванием монарха в политику.
Некоторые представители политических кругов считают, что эта встреча означает скорое одобрение торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом по поводу Северной Ирландии.
Вместе с тем в британском правительстве утверждают, что король сам принимает решения по поводу встреч с теми или иными политиками из любой страны мира.
Опубликовано: Светлана Репина