Reuters: встреча короля Карла III с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен противоречит конституции Великобритании

Агентство Reuters пишет, что британские политики выразили недовольство по поводу встречи главы Еврокомиссии с королем Карлом III.

По их мнению, такие действия противоречат конституции Великобритании, поскольку являются втягиванием монарха в политику.

Некоторые представители политических кругов считают, что эта встреча означает скорое одобрение торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом по поводу Северной Ирландии.

Вместе с тем в британском правительстве утверждают, что король сам принимает решения по поводу встреч с теми или иными политиками из любой страны мира.