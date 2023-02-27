Из афиши Нового Рижского театра убрали спектакль с участием Чулпан Хаматовой, его назвали творческой неудачей

Премьерные показы планировались на 28 февраля, а затем должны были продолжиться в марте. Зрителям предложили вернуть билеты.

В конце февраля - начале марта Чулпан Хаматова планировала представить свою новую постановку Gogolis.Nature Morte. Однако буквально за пару дней до премьеры спектакль сняли с показа, сообщает СтарХит.

Об этом уведомила дирекция Нового Рижского театра в опубликованном на сайте сообщении. В нем говорится, что театр отменяет спектакль, потому что это творческая неудача. Мол, как и в жизни, так и в театре это случается время от времени.

Премьерные показы должны были пройти 28 февраля, а затем - продолжиться 1-4, 30-31 марта. Известно, что перерабатывать либо вносить коррективы в спектакль не будут, зрителям предложили вернуть за билеты деньги.

В проекте, помимо Чулпан Хаматовой, также были заняты латвийские артисты - Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш.

Сама актриса об этой истории никак не высказалась.

Недавно артистка заявила, что она хотела бы завершить карьеру, потому что ей больше нравится заниматься благотворительностью. Несмотря на то, что Хаматова не в России, она продолжает поддерживать «Подари жизнь» и руководить там процессами.

Чулпан Хаматова покинула Россию из-за СВО. Когда она началась, актриса была в Латвии, где у нее была недвижимость, поэтому решила не возвращаться.