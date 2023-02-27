Папа Римский составил мирный план по урегулированию конфликта на Украине

Информагентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова сообщило, что папа Римский составил собственный мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

Севастьянов уточнил, что разработанная понтификом инициатива содержит тезис о равной ответственности за любой конфликт.

Целью мирного плана папы Франциска по Украине провозглашается долгий и справедливый мир, залогом которого станут инклюзивность, уважение к культуре и языку и сотрудничество для всех, включая Россию, Украину и Европу, а приоритетами будут сохранение жизни и здоровья людей, а также неучастие посторонних стран в накачке оружием участников конфликта.

«Святой Престол и Ватикан является переговорной площадкой для всех. Рим — город мира!», — подытожил понтифик, призвав Москву и Украину урегулировать конфликт дипломатическим путём в Ватикане.