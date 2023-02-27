Советник Сунака Бэрроу: Великобритания не заинтересована в заморозке украинского конфликта

Советник британского премьер-министра Тим Бэрроу заявил, что власти страны не хотят заморозки украинского конфликта.

По его словам, Великобритания заинтересована в скорейшем завершении конфликта, но с сохранением территориальной целостности Украины.

Бэрроу подчеркнул, что британская сторона продолжит предоставлять Украине помощь, которая поможет ей добиться успеха на поле боя.

По его мнению, такой подход является неотъемлемой частью стратегии, которая в итоге должна привести к миру.