Боррель: вместо субсидирования французских фермеров и польских дорог ЕС стал отправлять оружие на Украину

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что из-за конфликта на Украине Евросоюзу пришлось нарушить собственные табу и принципы.

Он пояснил, что деньги, которые ранее шли на субсидирование фермеров во Франции и строительство дорог в Польше стали использоваться для поставок оружия Киеву.

Боррель отметил, что сначала страны Евросоюза не были готовы использовать Европейский фонд мира для вооружения украинских военных.

Проблема была в том, что финансироание поставок оружия запрещено учредительными документами ЕС, но к средствам фонда это не относится.