Боррель: вместо субсидирования французских фермеров и польских дорог ЕС стал отправлять оружие на Украину
2023-02-27 21:41
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что из-за конфликта на Украине Евросоюзу пришлось нарушить собственные табу и принципы.
Он пояснил, что деньги, которые ранее шли на субсидирование фермеров во Франции и строительство дорог в Польше стали использоваться для поставок оружия Киеву.
Боррель отметил, что сначала страны Евросоюза не были готовы использовать Европейский фонд мира для вооружения украинских военных.
Проблема была в том, что финансироание поставок оружия запрещено учредительными документами ЕС, но к средствам фонда это не относится.
Опубликовано: Светлана Репина