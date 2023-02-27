Советник офиса Зеленского Подоляк: в случае поражения Украина исчезнет как государство
2023-02-27 21:47
Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в случае поражения в конфликте с Россией существование Украины может прекратиться.
По его словам, такое может произойти, если страна при помощи военных действий не вернется в границы 1991 года.
Подоляк отметил, что Украина не может позволить себе повторение 2014 года и расписаться в своем бессилии.
Он пояснил, что в случае поражения люди не вернутся на Украину, страну никто не станет поддерживать и у нее просто не будет денег.
Опубликовано: Светлана Репина