Гсдеп США пытается тайно выяснить планы России по ДСНВ

Помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт рассказала, что американская сторона делает попытки обсудить с Россией будущее ДСНВ.

По ее словам, для этой цели американская сторона задействовала непубличные каналы и пытается взаимодействовать с РФ в закулисном режиме.

Стюарт подчеркнула, что Соединенные Штаты сохраняют все свои обязательства по данному договору.

В США также считают, что любые претензии в данной сфере без проблем можно устранить при условии восстановления Россией участия в ДСНВ.