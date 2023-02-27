Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

резидент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актера Стивена Сигала, документ о награждении размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин вручил российский орден Дружбы американскому актеру Стивену Сигалу.

Сигал, который также является гражданином России, получил награду за «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества», согласно указу Путина.

70-летний актер является специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией.

Кроме того, Стивен Сигал - член партии «Справедливая Россия», последовательно придерживается линии государственной власти.

В 2022 году актер и дипломат совершил визит в зону СВО, чтобы лично ознакомиться с событиями там.

