На пляж Ревиль во Франции океан вынес 800 кг кокаина

Сотни килограммов неопознанного продукта, найденного в воскресенье утром на пляже в Ревиле (Ла-Манш), оказались кокаином, сообщил в понедельник, 27 февраля прокурор Шербура.

Первые тесты из тридцати обнаруженных сумок с порошком подтвердили, что это кокаин отметили в прокуратуре.

Он уточнил, что в общей сложности выявлено «на данном этапе от 700 до 800 кг продукта», содержащегося в пакетах, обнаруженных в воскресенье утром на пляже Ревиль, примерно в тридцати километрах к востоку от Шербура.

Морская префектура Шербура указала, что два прилива в понедельник не привели к новым выбросам на берег.