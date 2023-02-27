На пляж Ревиль во Франции океан вынес 800 кг кокаина
2023-02-27 22:02
Сотни килограммов неопознанного продукта, найденного в воскресенье утром на пляже в Ревиле (Ла-Манш), оказались кокаином, сообщил в понедельник, 27 февраля прокурор Шербура.
Первые тесты из тридцати обнаруженных сумок с порошком подтвердили, что это кокаин отметили в прокуратуре.
Он уточнил, что в общей сложности выявлено «на данном этапе от 700 до 800 кг продукта», содержащегося в пакетах, обнаруженных в воскресенье утром на пляже Ревиль, примерно в тридцати километрах к востоку от Шербура.
Морская префектура Шербура указала, что два прилива в понедельник не привели к новым выбросам на берег.
Опубликовано: Тарас Медведев