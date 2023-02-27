Новые функции автомобиля, за удаление которых владельцы согласны заплатить

Автоматические системы остановки и запуска и сенсорные экраны возглавляют список опций, от которых водители с радостью бы избавились. И они даже готовы заплатить за это.

Не все водители в восторге от современных автомобилей. Есть ряд новых функций, которыми автомобилисты недовольны, и они с радостью заплатили бы за то, чтобы их удалить.

В числе изменений, которые многим новым владельцам автомобилей пришлось неохотно принять, - сенсорные экраны и системы безопасности ADAS, которые не всегда работают так плавно, как хотелось бы владельцам.

Сенсорные мониторы занимают весь салон, что весьма огорчает любителей кнопок. Системы ADAS, якобы повышающие безопасность водителя, не всегда работают корректно.

Многим не по душе системы автоматической остановки и запуска, которые предназначены для снижения выбросов путем отключения двигателя автомобиля, а не для его холостого хода.

Владельцы новых авто заплатили бы хорошие деньги, чтобы избавиться от системы автоматической остановки (ASS) на машине.

Кажется, будто люди, которые ее запрограммировали, никогда раньше не водили машину.

Остановитесь на 1 секунду - и климат-контроль отключится. Остановитесь в середине поворота - и рискуйте оторвать себе руки, когда усилитель вернется к рулевому управлению.

Большинство водителей считают новые функции очень глупой попыткой увеличить миль на галлон на автомобиле.