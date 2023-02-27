Премьер Венгрии Орбан: одна из стран Европы может отправить своих военных на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одна из стран Евросоюза может направить на Украину своих военных.

Он отметил, что Европа постепенно скатывается к войне, и Венгрия встревожена растущими поставками оружия Киеву.

Орбан уточнил, что если сейчас на Украину отправляют танки и уже обсуждают передачу Киеву истребителей, рано или поздно какая-нибудь страна ЕС может принять решение отправить туда своих военных.

Он также подчеркнул, что Венгрия поддерживает решение конфликта мирным путем и призвал страны ЕС не поддаваться на провокации.