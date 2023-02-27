Portugal News: ВМС Португалии привели в боевую готовность из-за российского корабля

Издание The Portugal News сообщает, что португальские ВМС приведены в боевую готовность из-за российского корабля.

Речь идет о танкере «Кола», которы йотноится к Балтийскому флоту и работает в рамках проекта «Алтай».

В Португалии подняли океанский патрульный корабль NRP Setubal для сопровождения российского судна, которое движется вдоль побережья страны.

В ВМС сообщают, что ведут активное наблюдение за районами, которые входят в сферу национальных интересов страны.