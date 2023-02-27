Portugal News: ВМС Португалии привели в боевую готовность из-за российского корабля
2023-02-27 22:21
Издание The Portugal News сообщает, что португальские ВМС приведены в боевую готовность из-за российского корабля.
Речь идет о танкере «Кола», которы йотноится к Балтийскому флоту и работает в рамках проекта «Алтай».
В Португалии подняли океанский патрульный корабль NRP Setubal для сопровождения российского судна, которое движется вдоль побережья страны.
В ВМС сообщают, что ведут активное наблюдение за районами, которые входят в сферу национальных интересов страны.
Опубликовано: Светлана Репина