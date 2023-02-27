Одна из работ создателя "Бэтмобиля": Cougar Woodie 2050

У Барриса была страсть к хот-родам, хотя за эти годы он также подписал свою изрядную долю автомобильных странностей.

Джордж Баррис наиболее известен как создатель первого Бэтмобиля, но наследие покойного специалиста по заказным автомобилям включает в себя десятки уникальных транспортных средств всех типов и форм.

Некоторые из них были телевизионными и киномобилями, в то время как другие были сделаны для знаменитостей или просто людей, которые копались в способе модификации автомобилей Барриса.

У Барриса была страсть к хот-родам, хотя за эти годы он также подписал свою изрядную долю автомобильных странностей.

Сегодня мы представляем вам творение, которое очень необычно даже для Джорджа Барриса: Mercury Cougar 1998 года, модифицированный, чтобы выглядеть как Ford Woody Wagon 1949 года.

Он получил название Cougar Woodie 2050. Этот автомобильный мэшап был впервые представлен на Гранд-Национальном родстер-шоу 1999 года.