Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала» сообщил, что российские силы держат под огневым контролем почти все подъезды к городу Артёмовск.

Пушилин отметил, что Вооружённые силы Украины невзирая на вышеизложенное продолжают перебрасывать резервы на данный участок фронта, надеясь удержать контроль на Артёмовском, за который в настоящее время продолжаются ожесточённые бои.

Ранее информационное агентство «РИА Новости» заявило, что бойцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки в Артёмовске, приблизив освобождение города от гнёта киевского режима.