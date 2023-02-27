Боррель: Сербия и Косово согласились на предложение ЕС по перемещению жителей

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что во время переговоров в Брюсселе Сербия и Косово согласились на предложение Евросоюза.

Суть этого предложения заключается в том граждане Сербии и Косово могут свободно перемещаться по обеим территориям с внутренними паспортами.

По словам Борреля, больше переговоров по данному соглашению не будет, а его текст планируется опубликовать в ближайшее время.

Однако в середине марта пройдет еще одна встреча сторон, на которой будут согласованы необходимые детали.