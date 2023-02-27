Гладков: обломки трёх беспилотников найдены в Белгороде, есть разрушения
2023-02-27 23:39
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде найдены обломки трёх беспилотных летательных аппаратов.
В результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения Белгорода нет, однако в некоторых домах нарушено остекление, незначительно повреждены несколько машин.
Гладков уточнил, что в настоящее время расследованием произошедшего занимаются специальные службы.
На место крушения дронов лично выедет мэр Белгорода Валентин Демидов, так как сам губернатор региона на данный момент находится в больнице.
Опубликовано: Диана Мудреченко