Врач Григолия: Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии

Доктор Гоергий Григолия, входящий в консилиум при аппарате грузинского омбудсмена, сообщил, что Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии.

По его словам, у бывшего президента Грузии усиливается кахексия, он теряет вес, у него разрушаются мышечная и даже костная масса.

Григолия подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии у Саакашвили доступа к нормальному лечению.

Врач отметил, что сейчас экс-президент Грузии весит 64 кг, а при снижении веса до 55 кг в его организме начнутся необратимые процессы.