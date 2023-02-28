В администрации США не могут прийти к единому мнению о происхождении коронавируса
2023-02-28 00:10
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в американской администрации нет единого мнения по поводу происхождения коронавируса.
Ранее появились сообщения о том, что Минэнерго США считает источником ковида лабораторную утечку.
Прежде в ведомстве настаивали на природном происхождении коронавируса, однако впоследствии изменили свою позицию.
На данный момент в ФБР, как и в Минэнерго полагают, что COVID-19 имеет искусственное происхождение.
Опубликовано: Светлана Репина