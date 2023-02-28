Самые безопасные новые автомобили, которые вы можете купить в 2023 году, по данным IIHS

Это новые легковые, грузовые автомобили, минивэны и внедорожники 2023 года с лучшими рейтингами безопасности IIHS.

Каждый год IIHS представляет свой длинный список лауреатов премии за безопасность автомобилей, и 2023 год ничем не отличается.

По традиции испытательный орган вручил награды Top Safety Pick и Top Safety Pick + всем видам транспортных средств.

В общей сложности 48 моделей из 2023 года получили награды за безопасность в этом году, причем 25 из них получили награду Top Safety Pick +.

Если это звучит как небольшое количество победителей, то это потому, что так оно и есть!

В этом году агентство ужесточило правила проведения дорожных испытаний, в результате чего было разыграно менее половины медалей, чем в 2022 году.

В заявлении президент IIHS Дэвид Харки сказал:

В этом году число победителей меньше, потому что мы призываем автопроизводителей развивать уже достигнутые успехи в области безопасности. ... Эти модели являются настоящими лидерами как по ударопрочности, так и по предотвращению аварий.

Итак, от пикапа до минивэнов, просмотрите следующую подборку, чтобы узнать, какие автомобили являются самыми безопасными моделями, которые вы можете купить в 2023 году.

Отмечая возвращение на дорогу в 2023 году, Acura Integra, вероятно, завоюет поклонников благодаря своему стилю и шильдику. Но это также один из самых безопасных автомобилей в мире благодаря превосходной технологии предотвращения лобовых столкновений.

Одной из трех моделей Subaru, получивших высшие оценки в этом году, была Outback. По данным IIHS, эта среднеразмерная модель получила высшие оценки за ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

В этом году Toyota получила наибольшее количество наград Top Safety Pick + среди своих брендов Toyota и Lexus. Первой среди них была Camry 2023 года, но только для моделей, созданных после января 2023 года.

Единственным автомобилем от Genesis, получившим высшую награду в этом году, был G90. Этот роскошный седан получил высшие оценки в jalopnik за его элегантный внешний вид, но оказался безопасным и стильным благодаря технологии предотвращения аварий. G90 также является единственным автомобилем класса люкс, получившим высшую награду.

Еще одна Honda! На этот раз это новый CR-V, который дебютировал в прошлом году с новым дизайном и совершенно новой гибридной силовой установкой. Наивысшему рейтингу CR-V способствовала тормозная система для предотвращения столкновений.

Третьим из шести автомобилей производства Honda, получивших высшие оценки на тестировании IIHS, стал Honda HR-V. Маленький внедорожник получил высшую оценку по всем аспектам теста, за исключением фар и креплений детских сидений, которые были оценены как “средние”.

Lexus UX и его огромные крылья впервые поступили в продажу в США еще в 2018 году. Теперь он признан одним из самых безопасных автомобилей, которые вы можете купить в Америке, благодаря его “хорошему” рейтингу во всех протестированных категориях.

Одним из четырех электромобилей, получивших высшие оценки в этом году, стал Subaru Solterra, который японская марка разработала вместе с Toyota BZ4X. Подключаемый внедорожник стал еще одним автомобилем, награжденным за превосходную технологию предотвращения аварий.

Среднеразмерные внедорожники завоевали наибольшее количество наград Top Safety Pick + среди стандартных и роскошных моделей. Hyundai Palisade стал одним из обладателей такой награды, несмотря на то, что получил только “приемлемую” оценку за напоминания о ремнях безопасности и крепления детских сидений.

Hyundai поддержал Kia за свой внедорожник Telluride. Модель среднего размера, которая имеет общую платформу с Palisade, впервые поступила в продажу в США еще в 2019 году. Обновленная модель для 2023 года получила высшие оценки в тестировании IIHS.

Nissan обновил внешний вид Pathfinder еще в 2022 году. Теперь это современный внедорожник, оснащенный множеством технических и безопасных функций.

Трехрядный внедорожник Subaru стал последним лауреатом премии японского автопроизводителя. Внедорожник Ascent получил высокую оценку во всех аспектах тестирования IIHS и даже получил оценку "плюс" за крепления детских сидений.

После получения турбонагнетателя в 2023 году Toyota Highlander может добавить рейтинг Top Safety Pick + к списку достижений, которые он собрал в этом году. Highlander получил “хорошие” оценки в каждой протестированной категории и был признан обладателем “превосходной” технологии предотвращения аварий.

Еще одной электрической моделью, получившей наивысший рейтинг Safety Pick +, стал ID.4, который является единственной моделью от Volkswagen, получившей высшие оценки при тестировании. ID.4 поступил в продажу в США еще в 2020 году, но еще не настолько поразил покупателей, чтобы оттащить их от бензиновых VW.

Первым роскошным внедорожником, получившим высшие оценки в этом году, стал Acura MDX. Он прошел все тесты IIHS и завоевал поклонников по всей Америке благодаря своему элегантному стилю и многофункциональному интерьеру.

Еще одной Acura, получившей высшие оценки в этом году, стал RDX, который IIHS оценил как “хороший” в каждой категории. В последний раз обновленный в 2021 году, Acura RDX оснащен фирменной системой AcuraWatch для предотвращения столкновений с пешеходами и другими транспортными средствами.

Единственный Infiniti, получивший награду IIHS "Лучший выбор безопасности +", - это QX60. Этот роскошный среднеразмерный внедорожник, возможно, немного затянулся, но обновление в 2020 году привнесло в модельный ряд улучшенные технологии и внешний вид.

В этом году IIHS присвоил высшую оценку безопасности как бензиновому, так и подключаемому гибридному Lexus NX. Кроссовер второго поколения получил высокую оценку от испытательного органа и Jalopnik.

Теперь, в пятом поколении, Lexus RX по-прежнему завоевывает поклонников и, по-видимому, награды за безопасность. Итерация роскошного внедорожника 2023 года получила высокую оценку во всех аспектах тестирования IIHS.

Единственная Tesla, попавшая в этот список самых безопасных автомобилей, которые вы можете купить сегодня, - это Tesla Model Y 2023 года. С момента своего запуска в 2020 году Tesla Model Y резко подорожала по всему миру, поскольку американский автопроизводитель повысил цены, а затем откатился назад.

XC90 стал единственной моделью в линейке Volvo, получившей высшую награду IIHS. Как XC90 с газовым двигателем, так и подключаемый аккумулятор XC90 были оценены как достойные медали регулятора Top Safety Pick +.

Последней Honda, получившей высшие оценки, стала Odyssey. Этот высокопоставленный минивэн в очередной раз получил высокую оценку за меры по предотвращению столкновений и, как вы знаете, за то, что минивэны являются превосходным видом транспорта.

Единственным другим минивэном, который попал в число призеров Top Safety Pick +, была Sienna от Toyota. Sienna была оценена как хорошая во всех аспектах теста, за исключением мер по предотвращению столкновений для пешеходов, которые IIHs оценил как “продвинутые”.

Только два пикапа получили высшие оценки от IIHS, первым из которых стал электрический Rivian R1T от стартапа, поддерживаемого Amazon. Говорили, что грузовик оснащен “превосходной” технологией предотвращения столкновений с пешеходами, что удобно, когда вы едете на уровне плеч для большинства людей.

Наконец, Toyota Tundra стала последним лауреатом премии в этом году. IIHS присвоил модели полноразмерного пикапа с кабиной экипажа и удлиненной кабиной высшую оценку благодаря высшим оценкам в каждой категории.