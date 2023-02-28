Премьер Италии Мелони: итальянцы не платят за поставки оружия на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что при поставках оружия на Украину интересы итальянцев не ущемляются.

Она пояснила, что Италия не тратит средства на закупки оружия для Киева, а поставляет имеющееся вооружение.

По словам Мелони, в стране есть оружие, которое ей, скорее всего, не придется использовать в ближайшее время.

По этой причине Италия может себе позволить передавать вооружения Киеву, чтобы отдалить войну от итальянцев.