Премьер Италии Мелони: итальянцы не платят за поставки оружия на Украину
2023-02-28 00:14
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что при поставках оружия на Украину интересы итальянцев не ущемляются.
Она пояснила, что Италия не тратит средства на закупки оружия для Киева, а поставляет имеющееся вооружение.
По словам Мелони, в стране есть оружие, которое ей, скорее всего, не придется использовать в ближайшее время.
По этой причине Италия может себе позволить передавать вооружения Киеву, чтобы отдалить войну от итальянцев.
Опубликовано: Светлана Репина