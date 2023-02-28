Песков рассказал о планах Путина на президентские выборы 2024 года

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не объявил о своем участии в выборах главы государства в 2024 году.

Песков отметил, что из-за спецоперации проведение региональных, муниципальных и президентских выборов оказалось под вопросом.

Он также напомнил, что Владимир Путин в недавнем послании четко дал понять, что президентские выборы в 2024 году состоятся.

Что касается участия или неучастия Путина в выборах, Песков уточнил, что говорить об этом пока преждевременно, и президенту сейчас точно не до этого.