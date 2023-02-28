Bloomberg: Россия поставила рекорд по экспорту нефти через порты Тихого океана
2023-02-28 00:59
По информации агентства Bloomberg, экспорт российской нефти через тихоокеанские порты достиг рекордных показателей.
Сообщается, что за неделю с 17 по 24 февраля российская нефть была загружена на 34 танкера, из которых 14 загружались в тихоокеанских портах.
Загрузка происходила в портах Хабаровского и Пермского края, а также Сахалинской области. Еще 20 танкеров были загружены нефтью в Ленинградской области, в Новороссийске и Мурманске.
Доход Российской Федерации от продажи такого количества нефти агентство оценивает в 44 млн долларов.
Опубликовано: Светлана Репина