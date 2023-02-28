Нуланд: республиканцы и демократы в США сомневаются в необходимости военной помощи Украине

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд сообщила, что в правящих кругах страны уже сомневаются, что стоит продолжать помогать Украине.

Она отметила, что такие сомнения возникли среди представителей как Республиканской, так и Демократической партии.

Нуланд уточнила, что вопрос о целесообразности военной помощи Украине поднимается американскими политиками все чаще.

Вместе с тем американцы не хотят стоять в стороне, а поддержка Украины все еще получает одобрение большинства конгрессменов.