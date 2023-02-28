Нуланд: республиканцы и демократы в США сомневаются в необходимости военной помощи Украине
2023-02-28 01:14
Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд сообщила, что в правящих кругах страны уже сомневаются, что стоит продолжать помогать Украине.
Она отметила, что такие сомнения возникли среди представителей как Республиканской, так и Демократической партии.
Нуланд уточнила, что вопрос о целесообразности военной помощи Украине поднимается американскими политиками все чаще.
Вместе с тем американцы не хотят стоять в стороне, а поддержка Украины все еще получает одобрение большинства конгрессменов.
Опубликовано: Светлана Репина