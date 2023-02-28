Глава Enel опроверг энергетическую независимость Европы от России

Глава итальянской энергокомпании Enel Франческо Стараче считает заявления об энергетической независимости Европы от России преждевременными.

Он напомнил, что в этом году Европа смогла заполнить свои газовые хранилища, но в них закачивался и российский газ.

Стараче напомнил, что к концу 2022 года Европа все еще получала газ из России, но сейчас такие поставки полностью прекращены.

Он уточнил, что в скором времени станет понятно, действительно ли Европа стала независимой от России в энергетическом плане.