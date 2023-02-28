Мирный план Папы Римского по Украине предусматривает отказ от поставок оружия
2023-02-28 01:45
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал о содержании плана по мирному урегулированию на Украине, составленного Папой Римским.
По его словам, в этом плане содержится призыв к отказу третьих стран от участия в данном конфликте.
Понтифик также считает необходимым прекратить поставки зарубежного оружия на Украину, сделав приоритетом жизнь и здоровье людей.
Папа Римский считает переговоры единственным путем достижения мира и предлагает использовать Ватикан в качестве площадки для диалога.
Опубликовано: Светлана Репина