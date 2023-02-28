Мирный план Папы Римского по Украине предусматривает отказ от поставок оружия

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал о содержании плана по мирному урегулированию на Украине, составленного Папой Римским.

По его словам, в этом плане содержится призыв к отказу третьих стран от участия в данном конфликте.

Понтифик также считает необходимым прекратить поставки зарубежного оружия на Украину, сделав приоритетом жизнь и здоровье людей.

Папа Римский считает переговоры единственным путем достижения мира и предлагает использовать Ватикан в качестве площадки для диалога.