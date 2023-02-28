США могут отказаться от контрактной армии из-за нехватки солдат
2023-02-28 01:53
Министр армии США Кристин Вормут заявила, что на фоне существенной нехватки личного состава ВС США могут отказаться от контрактной системы.
По ее словам, только в 2022 году недобор военных достиг 15 тыс. Это худший показатель для американской армии за 50 лет.
В последний раз нехватка военнослужащих наблюдалась в 1973 году, когда службу по призыву заменили на контрактную систему.
Вормут подчеркнула, что без мотивированных и талантливых людей даже самая современная военная техника будет бесполезна.
Опубликовано: Светлана Репина