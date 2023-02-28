В Кремле заявили о невозможности закончить спецоперацию в Украине

Пресс-секретарь Кремля рассказал о причинах, которые не позволяют закончить спецоперацию российской армии в Украине.

То положение дел, которое в настоящий момент сложилось в Киеве, не оставляют возможности для Москвы закончит спецоперацию в Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

Он отметил, что в Украине остались силы, которые не довольны сложившимся в Украине режимом, напомнив про Виктора Медведчука и его сторонников.

На вопрос журналистов о возможности возобновления мирных переговоров Москвы с этими силами, в случае их прихода к власти в Украине, Песков ответил утвердительно.