Лукашенко: Сейчас есть уникальная возможность остановить конфликт в Украине

Лукашенко призвал остановить все, пока Россия не перевела экономику в военный режим.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нужно как можно скорее остановить конфликт на территории Украины. По словам белорусского президента, сейчас есть шанс сделать это.

Такое заявление белорусский президент сделал во время беседы с представителями китайских средств массовой информации. Также Лукашенко добавил, что такая возможность может больше не подвернуться.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть", - заявил Лукашенко.

Лукашенко считает, что если Россия "поставит экономику на военные рельсы", то достичь мира будет гораздо сложнее.