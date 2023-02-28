Минтруда РБ утвердил график выходных и рабочих дней на март 2023 года

В Беларуси стало известно, когда граждане страны будут работать и отдыхать в марте 2023 года.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь опубликовало график рабочих и выходных дней на март 2023 года.

Из заявления белорусского министерства следует, что в грядущем месяце белорусы будут работать не более 26 дней. Также отмечается, что в календаре будет один праздничный день (8 марта) и один предпраздничный день (7 марта).

"В среду, 8 марта в Беларуси отпразднуют День женщин. Эта дата признана официальным выходным днем", - говорится в сообщении.

При шестидневной рабочей неделе белорусы отработают 173 часа в месяц, а при пятидневке - 151 час.