Лукашенко уверен: наступил «уникальный» момент, чтобы остановить войну в Украине

Белорусский президент дал интервью китайским журналистам, где выразил свою точку зрения на происходящее в Украине.

Глава Республики Беларусь высказал уверенность в том, что сейчас подошел такой момент, когда есть возможность закончить военный конфликт в Украине.

Случиться это должно, "пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы".

Как считает Лукашенко, главная цель Путина в этом конфликте - обеспечить безопасность своей страны.

Президент РФ не хочет допустить, чтобы с Украина проявляла агрессию по отношению к России.

Российская сторона "готова сегодня сделать шаги к мирному урегулированию". И это делалось с первых дней войны.

Александр Лукашенко полагает, что Запад и Америка толкают Киев на отказ от мирных переговоров.

Война все равно закончится миром, как бывает всегда, но вопрос в том "сколько людей погибнет и во имя чего".

Далее президент отметил, что в случае появления нового конфликта в мире, до Украины никому не будет дела.

Лукашенко сказал, что "Володя Зеленский неплохой человек, но очень неопытный".

Белорусский лидер сравнил Зеленского с Горбачевым: Михаил Сергеевич тоже "ездил по Западу, ему все аплодировали и чем он закончил?".

В заключение Александр Лукашенко посоветовал Зеленскому "не допустить дальнейшей гибели украинцев", потому что это "прекрасный, хороший народ".

Для решения конфликта есть только один путь, по мнению белорусского президента, и этот путь - мир.