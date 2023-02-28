Подоляк заявил, что Украина может прекратить свое существование в качестве государства

Советник главы офиса президента Украины Подоляк допустил прекращение существования страны.

По словам Михаила Подоляка, поражение Киева в конфликте с Российской Федерацией может привести к прекращению существования Украины, как государства.

Также он добавил, что для возвращения людей и трансформации страны Украина должна одержать победу.

"Без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать", - заявил он.

Также Подоляк рассказал о неких амбициозных планах украинских генералов. От этих планов, отметил Подоляк, будет зависеть будущее Украины.