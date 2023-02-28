Песков: Путин пока не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году
2023-02-28 05:32
По словам пресс-секретаря Коемля, президент России Владимир Путин пока не комментирует возможность повторного участия в выборах 2024 года.
Путин не в предвыборном настроении, у него много дел, «это его совершенно не инересует», заявил московской газете «Известия» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы не слышали от него никаких заявлений о том, баллотируется он или нет. Это значит, что еще рано об этом говорить», - отметил Песков.
Владимир Путин (70) возглавляет Российскую Федерацию с 2000 года.
Согласно измененной конституции, Путин может снова баллотироваться на президентских выборах 2024 года.
Опубликовано: Тарас Медведев