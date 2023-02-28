Госдеп США: Демократы и Республиканцы ставят под вопрос помощь Украине

Члены двух крупнейших американских партий спорят о целесообразности помощи Украины.

Заместитель главы госдепартамента Соединенных Штатов Виктория Нуланд выступила в торговой палате и высказалась о помощи, которую Вашингтон оказывает Вооруженным силам Украины.

По словам Нуланд, представители как республиканцев, так и демократов, ставят под вопрос целесообразность оказания помощи Украине в конфликте с Россией. При этом она отметила, что большинство поддерживает действия правительства.

"По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но в основном, если посмотреть на отношение по всей стране к этому вопросу, американцы не желают оставаться в стороне", — заявила Нуланд.

Нуланд отметила, что без подавляющего большинства голосов в Конгрессе помощь Украине была бы невозможна.