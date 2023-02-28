В Украине признали сосредоточение войск возле границы с Приднестровьем

Об этом заявили силы обороны Украины "Юг". Пресс-секретарь Наталья Гуменюк на телеканале "Рада" подтвердила: "Наши силы сосредоточены вдоль всей границы".

Спикер сообщила, что войска Украины, которые расположились возле непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), "адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России".

На прошлой неделе со стороны Министерства обороны поступила информация о готовящейся вооруженной провокации против ПМР.

Для этих целей власти Киева собираются задействовать ВСУ, в том числе националистское формирование "Азов".

Чтобы создать предлог для вторжения, украинская сторона планирует инсценировать "наступление российских войск" с приднестровской территории.

Об этом сообщило оборонное ведомство РФ. Руководство Молдавии не подтвердило эти сведения.

Экс-глава государства Игорь Додон сказал: любые действия Киева против ПМР будут расценены как агрессия против Кишинева.

Как сообщается в МИД, армия России будет реагировать на провокацию Киева должным образом, если она на самом деле произойдет.