Лукашенко заявил об уникальном моменте для остановки конфликта в Украине

Белорусский президент призвал как можно скорее положить конец конфликту в Украине.

Сейчас, считает президент Беларуси Александр Лукашенко, сложился идеальный момент для заключения перемирия в Украине. Лукашенко отметил, что такого момента может больше и не подвернуться.

Когда Россия поставит свою экономику на военные рельсы, добавил президент, достичь мира будет в разы сложнее.

«Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы», - сказал Лукашенко во время беседы с китайскими журналистами.