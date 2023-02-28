Песков: Путин открыт к любым контактам для достижения мира в Украине

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался о заключении мира в Украине.

По словам Дмитрия Пескова, президент Российской Федерации Владимир Путин открыт для всех предложений относительно достижения мира на территории Украины.

"Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей, предпочтительно мирным путем", - говорится в сообщении.

Также к миру в Украине призвал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что сейчас сложился уникальный момент для заключения соглашения.