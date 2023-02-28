Подоляк: в случае победы России Украина может исчезнуть с карты мира

Михаил Подоляк, советник офиса президента Зеленского, заявил, что, потерпев поражение, Украина может исчезнуть с карты мира как государство.

Если Российская сторона победит в конфликте России и Украины, последняя может прекратить существовать в качестве государства и исчезнет с карты мира.

В этом уверен Михаил Подоляк, советник администрации Зеленского. При развитии такой ситуации "выхода на границы 1991 года", конечно, не будет.

Советник руководства украинского президента указал на "трансформацию России", без которой Украина находится на пути к исчезновению.

По версии Подоляка есть несколько настоящих причин, которые способны спровоцировать негативный сценарий: украинцы не захотят возвращаться в руины, у властей закончатся деньги, прекратится поддержка со стороны Запада.