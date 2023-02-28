Как распределятся рабочие и выходные дни в Беларуси в марте
2023-02-28 06:17
Грядет международный женский праздник, в какие дни объявлены выходные в Беларуси, сообщили в Министерстве труда РБ.
Белорусы получат дополнительный выходной день и, как обычно, могут рассчитывать на сокращенный рабочий день перед праздником.
Об этом сообщается в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.
8 марта будет официальный выходной день в честь праздника женщин, 7 марта - предпраздничный сокращенный день, когда с работы можно будет уйти пораньше.
Опубликовано: Храмова Оксана