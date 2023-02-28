Как распределятся рабочие и выходные дни в Беларуси в марте

Грядет международный женский праздник, в какие дни объявлены выходные в Беларуси, сообщили в Министерстве труда РБ.

Белорусы получат дополнительный выходной день и, как обычно, могут рассчитывать на сокращенный рабочий день перед праздником.

Об этом сообщается в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.

8 марта будет официальный выходной день в честь праздника женщин, 7 марта - предпраздничный сокращенный день, когда с работы можно будет уйти пораньше.