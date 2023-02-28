Вашингтон выражает сомнения в необходимости оказания помощи Киеву

Как утверждает замгоссекретаря США Виктория Нуланд, республиканцы и демократы ставят под сомнение поддержку украинской стороне.

Информация передана РИА Новости. Необходимость оказывать помощь Киеву у многих представителей Республиканской и Демократической партий начала вызывать сильные сомнения.

Об этом заявила заместитель главы госдепартамента Виктория Нуланд, выступая в американской торговой палате.

При этом, по ее мнению, граждане Америки "не хотят стоять в стороне".

Как считает политик, если бы не было "подавляющего" одобрения в конгрессе и обеих партиях, о помощи Украине не было бы и речи.