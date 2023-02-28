Президент Лукашенко отправился в Китай по приглашению председателя Си

Белорусский лидер осуществит официальный, трехдневный визит в КНР со вторника, 28 февраля по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина.

На встрече на высшем уровне главы дружественных государств обсудят реализацию ранее запланированных проектов и внешнеполитическую обстановку.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, во время визита ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в самых разных отраслях экономики и социальной сферы.



«В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества», — сообщили в пресс-службе.

Новый импульс отношений между странами был получен в начале осени 2022 года на встрече в Самарканде на полях саммита ШОС.