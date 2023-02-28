Подбитый Т-72 убрали от здания посольства России в Берлине

Власти распорядились убрать остов танка, установленного перед посольством России в Берлине в годовщину начала конфликта на Украине, сообщает полиция столицы ФРГ.

Российский танк Т-72 простоял перед посольством на бульваре Унтер-ден-Линден находился до вечера понедельника и должен был служить «памятником войне».

По словам инициаторов акции, танк подорвался на мине во время наступления российской армии на Киев 31 марта 2022 года и был уничтожен взрывом.

Военно-исторический музей Министерства обороны Украины предоставил танк во временное пользование, а также обеспечил его транспортировку.

По замыслу инициаторов, следующий такой «танк памятник» должен быть выставлен в Нидерландах.