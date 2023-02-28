Украина установила личности тех, кто причастен к убийству Дениса Киреева
2023-02-28 06:55
Следственные структуры Украины выявили людей, причастных к убийству Дениса Киреева.
Банкир Денис Киреев до своей гибели был связан с украинской военной разведкой. Когда велись переговоры с российской стороной, он был участником переговорной группы.
После убийства Киреева расследование длилось целый год, однако никого в совершении преступления так и не обвинили.
Вдова переговорщика настаивает на поиске и наказании убийц ее мужа и категорически не согласна с выдвинутом в его адрес обвинением в государственной измене.
На данный момент украинские чиновники не могут внести ясность в произошедшее, отделываясь размытыми объяснениями.
Опубликовано: Храмова Оксана