Следственные структуры Украины выявили людей, причастных к убийству Дениса Киреева.

Банкир Денис Киреев до своей гибели был связан с украинской военной разведкой. Когда велись переговоры с российской стороной, он был участником переговорной группы.

После убийства Киреева расследование длилось целый год, однако никого в совершении преступления так и не обвинили.

Вдова переговорщика настаивает на поиске и наказании убийц ее мужа и категорически не согласна с выдвинутом в его адрес обвинением в государственной измене.

На данный момент украинские чиновники не могут внести ясность в произошедшее, отделываясь размытыми объяснениями.