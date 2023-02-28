Спецназ России во время штурма опробовал новые беспилотные дроны-камикадзе
Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на источник, указывающий на применение спецназовцами новой системы с дронами-камикадзе в боях с ВСУ.
Российский спецназ во время военных действий против ВСУ начал применять новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотными дронами-камикадзе.
Они могут сами подбирать оптимальный маршрут к намеченной цели, "особенно в городских условиях".
По словам источника, система работает так: камеры на шлемах солдат во время сражения координируются с видеозаписывающими устройствами, установленными на беспилотниках и собирают сведения о местности и вражеских позициях.
Собранная информация позволяет нейросети создать упрощенную модель территории. На ней выделяются позиции и огневые точки врага.
Делается это в ручном режиме или автоматически. После чего с планшета выдается команда дрону "вентиляторного типа", он двигается к цели и поражает ее осколочно-фугасным зарядом.
Новый комплекс использует дронов-камикадзе двух видов, они оснащены зарядами разной силы. Несколько таких систем были получены спецназом "для апробации в ходе боевых действий".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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