Польша может полностью закрыть границы с Беларусью

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мацей Восик. Слова политика приводятся в польском издании Do Rzeczy.

На польском канале телевидения Мацей Восик заявил, что Польша "готовится к различным ситуациям" относительно передвижения у белорусских границ.

Со слов министра, он не исключает полное отсутствие "пограничного движения с Беларусью".

21 февраля руководство Польши ввело ограничения на движение грузовиков через пропускной пункт "Кукурыки".

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Теперь он пропускает только тягачи, числящиеся в государствах ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли.