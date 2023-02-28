Польша может полностью закрыть границы с Беларусью
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мацей Восик. Слова политика приводятся в польском издании Do Rzeczy.
На польском канале телевидения Мацей Восик заявил, что Польша "готовится к различным ситуациям" относительно передвижения у белорусских границ.
Со слов министра, он не исключает полное отсутствие "пограничного движения с Беларусью".
21 февраля руководство Польши ввело ограничения на движение грузовиков через пропускной пункт "Кукурыки".
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Теперь он пропускает только тягачи, числящиеся в государствах ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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