Спектакль с участием Хаматовой в Латвии отменили, объясняя это творческим провалом
Постановку "Старосвесткие помещики" по произведению Николая Гоголя с участием Чулпан Хаматовой должны были показать впервые в Новом Рижском театре 28 февраля. За день до премьеры спектакль был отменен. Что случилось?
Спектакль "Старосветские помещики" по Николаю Гоголю, которого назвали в Риге украинским писателем, с Чулпан Хаматовой отменили за день до премьерного показа.
Зрители должны были увидеть постановку в первый раз 28 февраля в Новом Рижском театре.
Далее все желающие могли наблюдать действо в такие даты, как 1, 2, 3, 4, 30 и 31 марта, а также 1 и 2 апреля.
В латвийском храме искусств отмену мероприятия объяснили творческим провалом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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