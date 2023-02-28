Тиронс назвал причину отмены постановки с Хаматовой в Риге
Латвийский режиссер Уилдинс Тиронс пояснил, по какой причине спектакль "Старосвесткие помещики" по Николаю Гоголю с участием актрисы Чулпан Хаматовой решили не показывать зрителям.
Режиссер Улдис Тиронс заявил, что спектакль с Чулпан Хаматовой не состоится по причине плохой постановки.
Всего за день до премьеры мероприятие было отменено.
Тиронс уверяет, что в процессе работы постановка утратила смысл, заложенный изначально.
Часть действа хотели показать на украинском языке, но поняли, что решение было поспешным.
Николая Гоголя назвали украинским писателем, чтобы избежать обвинений в пропаганде русской культуры.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Храмова Оксана
Владимир Путин готов к переговорам с Макроном и Шольцем, но встречных инициатив нет
По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, глава РФ выражает готовность для ведения переговоров с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном. Однако инициативы с их сторон пока не видно.Подробнее...
-
Наталья Гончарова
Спектакль с участием Хаматовой в Латвии отменили, объясняя это творческим провалом
Постановку "Старосвесткие помещики" по произведению Николая Гоголя с участием Чулпан Хаматовой должны были показать впервые в Новом Рижском театре 28 февраля. За день до премьеры спектакль был отменен. Что случилось?Подробнее...
-