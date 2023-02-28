Тиронс назвал причину отмены постановки с Хаматовой в Риге

Латвийский режиссер Уилдинс Тиронс пояснил, по какой причине спектакль "Старосвесткие помещики" по Николаю Гоголю с участием актрисы Чулпан Хаматовой решили не показывать зрителям.

Режиссер Улдис Тиронс заявил, что спектакль с Чулпан Хаматовой не состоится по причине плохой постановки.

Всего за день до премьеры мероприятие было отменено.

Тиронс уверяет, что в процессе работы постановка утратила смысл, заложенный изначально.

Часть действа хотели показать на украинском языке, но поняли, что решение было поспешным.

Николая Гоголя назвали украинским писателем, чтобы избежать обвинений в пропаганде русской культуры.